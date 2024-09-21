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        Kastamonu'da kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:03
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        Kastamonu'da kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişi yakalandı
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Azdavay İlçe Emniyet Amirliği personelince bir kıraathanede denetim yapıldı.

        Denetimde, kumar oynanması için yer sağlayan iş yeri sahibi ile kumar oynadığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

        Kıraathanede masanın üzerinde bulunan 16 bin 500 liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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