Kastamonu'da kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişi yakalandı

Kıraathanede masanın üzerinde bulunan 16 bin 500 liraya da el konuldu.

Denetimde, kumar oynanması için yer sağlayan iş yeri sahibi ile kumar oynadığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Azdavay İlçe Emniyet Amirliği personelince bir kıraathanede denetim yapıldı.

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