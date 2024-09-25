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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü eczacıları unutmadı

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczacıları ziyaret ederek günlerini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:08
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü eczacıları unutmadı
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczacıları ziyaret ederek günlerini kutladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük olarak her zaman halkın nabzını tutmaya, vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdikleri belirtildi.

        Sadece sportif etkinlikler olarak değil, gelenek ve göreneklere bağlılık adına ziyaretlerine devam edeceği aktarılan açıklamada, bu kapsamda eczacıların günlerini kutladıkları kaydedildi.

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