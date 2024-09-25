Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü eczacıları unutmadı
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczacıları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczacıları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük olarak her zaman halkın nabzını tutmaya, vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösterdikleri belirtildi.
Sadece sportif etkinlikler olarak değil, gelenek ve göreneklere bağlılık adına ziyaretlerine devam edeceği aktarılan açıklamada, bu kapsamda eczacıların günlerini kutladıkları kaydedildi.
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