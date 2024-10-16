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        Kastamonu'da eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi

        Kastamonu'da dün eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:48
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        Kastamonu'da eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi
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        Kastamonu'da dün eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T. sağlık kontrolü için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Burada işlemleri tamamlanan E.T. daha sonra jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Adliyesine getirildi.

        Dün Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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