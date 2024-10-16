Kastamonu'da eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi
Kastamonu'da dün eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da dün eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T. sağlık kontrolü için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Burada işlemleri tamamlanan E.T. daha sonra jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Adliyesine getirildi.
Dün Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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