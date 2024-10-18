Tosya'da Muhtarlar Günü kutlandı

–Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin en küçük biriminin muhtarlıklar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, muhtar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık müessesesine gerekli değeri vererek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü bize armağan eden başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muhtarlar günümüz kutlu olsun."