Kastamonu'da 2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda tespit edilen E.S'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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