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        Kastamonu'da 2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:54
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        Kastamonu'da 2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda tespit edilen E.S'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 2 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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