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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor

        Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:11
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, kayıp baba ve engelli oğlu aranıyor
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, evde olduğu düşünülen baba ve engelli oğlunu arama çalışması sürüyor.

        İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

        Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında 10 küçükbaş hayvanı da kurtardı.

        Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, AA muhabirine, yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirterek, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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