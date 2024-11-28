GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45), ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.