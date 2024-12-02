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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:35
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri S.K, E.G, T.U. ve Ş.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada 4 dedektör ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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