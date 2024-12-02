Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri S.K, E.G, T.U. ve Ş.B'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada 4 dedektör ile ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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