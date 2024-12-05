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        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "erişilebilirlik belgesi" alan Kastamonu Üniversitesinin iki binası için Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a belgelerini takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:04
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        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "erişilebilirlik belgesi" alan Kastamonu Üniversitesinin iki binası için Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a belgelerini takdim etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen, engelliler için erişilebilirlik denetimleri sonucunda Rektörlük binası ile Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi binası, "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazandı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı programla Rektör Ahmet Hamdi Topal'a "erişilebilirlik belgeleri"ni veren Vali Dallı, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını önemsediklerini ifade etti.

        Dallı, Kastamonu Üniversitesinin de erişilebilirlik standartlarını yerine getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha etkin olması, kamu hizmetlerinden de kesintisiz bir şekilde faydalanabilmesi son derece önemli. Bu doğrultuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren üniversitemizin iki binası için belgelerimizi takdim ettik. Diğer tüm kamu binalarımıza örnek olmasını diliyor, erişebilir alan sayılarımızın artması noktasında da konunun takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

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