Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)
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