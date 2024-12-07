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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:07
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 07.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -5 0
        Kartalkaya KY -2 3
        Erciyes PB -4 3
        Keltepe ÇB 0 5
        Yıldıztepe KY -5 3
        Çambaşı PB 0 4
        Zigana GSY 12 19
        Mersivan PB -1 4
        Ergan PB -4 4
        Uludağ ÇB 3 8
        Yıldız Dağı PB -3 4
        Hazarbaba PB -2 3
        Nemrut S -1 3
        Ovacık PB -6 5
        Ilgaz KY -2 4

        (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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