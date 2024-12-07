Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 82 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 82 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 82, Kartalkaya'da 70, Palandöken'de 66, Erciyes'te 60, Yıldız Dağı'nda 50, Kop'ta 39, Zigana'da 35, Çambaşı'nda 26, Keltepe'de 25, Nemrut'ta 23, Mersivan ve Akdağ'da 21, Yıldıztepe'de 20, Hazarbaba'da 18, Ovacık'ta 17, Hakkari ve Ilgaz'da 16, Haserek'te 10, Uludağ'da 6 ve Yedi Kuyular'da 5 santimetre ölçüldü.