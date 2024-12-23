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        Kastamonu'da devrilen midibüsteki 24 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 06:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 06:35
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        Kastamonu'da devrilen midibüsteki 24 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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