Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Cide'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cide'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

        Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni ve velilerin birlikte hazırladığı etkinlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

        Sınıf öğretmeni Esra Salman Erol, konuşmasında, "Sınıfımızdaki öğrencilerimizin farklı illerden gelmesi nedeniyle, velilerimizle birlikte öğrencilerin kendi memleketlerini tanıtacakları bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Bu sayede hem öğrencilerimiz kendi kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de birbirlerinin kültürlerine olan meraklarını giderdiler." dedi.

        Cide Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur ise "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin milli bilinçlerinin gelişmesine ve farklı kültürlere karşı hoşgörülü olmalarına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Etkinlikte öğrenciler, kendi yörelerine ait stantlar kurarak yöresel yemekleri tanıtıp, geleneksel kıyafetlerini sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Hanönü'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Hanönü'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Tosya'ya ziyaret
        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Tosya'ya ziyaret
        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi
        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi
        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaral...
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaral...
        Kastamonu'da yolda koşan 2 ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Kastamonu'da yolda koşan 2 ayı cep telefonuyla görüntülendi