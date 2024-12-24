Cide'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni ve velilerin birlikte hazırladığı etkinlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
Sınıf öğretmeni Esra Salman Erol, konuşmasında, "Sınıfımızdaki öğrencilerimizin farklı illerden gelmesi nedeniyle, velilerimizle birlikte öğrencilerin kendi memleketlerini tanıtacakları bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Bu sayede hem öğrencilerimiz kendi kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de birbirlerinin kültürlerine olan meraklarını giderdiler." dedi.
Cide Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur ise "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin milli bilinçlerinin gelişmesine ve farklı kültürlere karşı hoşgörülü olmalarına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.
Etkinlikte öğrenciler, kendi yörelerine ait stantlar kurarak yöresel yemekleri tanıtıp, geleneksel kıyafetlerini sergiledi.
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