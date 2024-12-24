Cide'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni ve velilerin birlikte hazırladığı etkinlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Sınıf öğretmeni Esra Salman Erol, konuşmasında, "Sınıfımızdaki öğrencilerimizin farklı illerden gelmesi nedeniyle, velilerimizle birlikte öğrencilerin kendi memleketlerini tanıtacakları bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Bu sayede hem öğrencilerimiz kendi kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de birbirlerinin kültürlerine olan meraklarını giderdiler." dedi.