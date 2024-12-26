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        Taşköprü ilçesinde yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı

        Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:55
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        Taşköprü ilçesinde yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı
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        Taşköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

        İlçe genelinde yürütülen kontrollerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

        Marketlerde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının uyumu ve genel düzenlemeler incelendi. Unlu mamul üretim noktalarında ise hijyen koşulları ve gramaj standartlarına yönelik detaylı değerlendirmeler yapıldı.

        Zabıta Müdürü Hüseyin Mola, denetimlerin yalnızca yılbaşı öncesiyle sınırlı kalmayacağını, vatandaşların sağlığını korumak ve alışveriş güvenliğini sağlamak adına yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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