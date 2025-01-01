Kastamonu'da yangın çıkan evin sahibi yaralandı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.