Kastamonu'da kar nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Doğanyurt ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

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