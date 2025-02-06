Kastamonu'nun 2 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

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