Kastamonu'da Valilik personeline yangın farkındalık eğitimi verildi

Eğitimde, yangın sırasında asansör kullanılmaması, kapı ve pencerelerin kapatılması, alarm zilinin çalınması, itfaiyeye haber verilmesi ve binanın güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

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