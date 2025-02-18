Taşköprü beyaza büründü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü
İlçe merkezi ve kırsalında gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yükseklerde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Beyaza bürünen ilçe dron ile görüntülendi.
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