Taşköprü beyaza büründü

İlçe merkezi ve kırsalında gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yükseklerde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

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