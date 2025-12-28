Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 126 yıllık çivisiz cami yıllara meydan okuyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Paşaköy'de bulunan 126 yıllık çivisiz Esederesi Camisi, yıllara meydan okuyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:22
        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Paşaköy'de bulunan 126 yıllık çivisiz Esederesi Camisi, yıllara meydan okuyor.

        Paşaköy'deki Esederesi Camisi'nin inşaatına 1880 yılında başlandı. İnşaat sırasında ustasının hayatını kaybetmesinin ardından oğlu camiyi 1899 yılında tamamladı.

        Cami çivisiz ve köşelerde ağaçlara açılan çentik kilit sistemi ile tamamen ahşaptan inşa edildi.

        Paşaköy'ün 7 mahallesinin ortasında kalan Esederesi Camisi, uzun yıllar köyün tek camisi konumunda bulundu ancak zamanla köyün diğer mahallelerinde de cami yapıldı.

        Yıllara meydan okuyan çivisiz cami, sürekli açık olmasına rağmen vakit namazlarında diğer mahallelere uzak olması nedeniyle fazla tercih edilmiyor.

        Köy sakinleri, özellikle cuma ve bayram namazlarını ise Çoban Mahallesi'ndeki Esederesi Camisi'nde kılmaya özen gösteriyor.

        - Köy sakinleri kendi imkanlarıyla çatısını onardı

        Köy Muhtarı Oğuzhan Şenel, AA muhabirine, köy sakinlerinin tarihi camiyi ayakta tutmaya çalıştığını söyledi.

        Esederesi Camisi'nin çok özel bir cami olduğunu vurgulayan Şenel, "Camimiz ahşap ve çivisizdir. Köy halkı olarak bu camiyi yaşatmak için uğraşıyoruz. Özellikle cuma günleri gelip namaz kılıyoruz ki boş kalmasın. Geçtiğimiz yılarda kendi imkanlarımızla çatısını onardık ama tekrar bakıma ihtiyacı var." dedi.

        Köy sakinlerinden Yunus Çoban ise cuma ve bayram namazlarını Esederesi Camisi'nde kıldıklarını belirterek, "Burası tarihi bir yapı. 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Bu camiyi yaşatmak için köy halkı imece yapıp çatısını, kiremitlerini yeniledik." diye konuştu.

        - "Ağaçtan muazzam bir işçilik göstermişler"

        Ahmet Eker de 80 yaşında olduğunu dile getirerek, "Burası merkezi bir yer. Diğer köylerden de buraya namaza geliyorlarmış eskiden. Diğer köylerin de merkezi burasıdır. Ağaçtan muazzam bir işçilik göstermişler." ifadesini kullandı.

        85 yaşındaki Recep Gökgöz ise camiye gelip gitmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Şimdi her köyde bir cami var. O zamanlar sadece bu cami varmış. Biz de bu camiyi yaşatmaya çalışıyoruz, buraya sahip çıkıyoruz. Buranın harap olmasını istemiyoruz. Bugüne kadar bakımını elimizden geldiğince yaptık ama bundan sonra daha güzel restore edilmesini bekliyoruz."

