        Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgeler yoğun kar yağışı altında

        Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgeler yoğun kar yağışı altında

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

        Giriş: 27.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:27
        Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgeler yoğun kar yağışı altında
        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

        Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İnebolu ilçesini il merkezine bağlayan güzergahların yüksek rakımlı noktaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım yavaşladı.

        İnebolu- Kastamonu kara yolunun Küre ilçesi mevkisinde zaman tırlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

        Kentin Pınarbaşı, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay ilçelerinde de kar zaman zaman etkisini artırıyor.

        Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri yolda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Yol üzerinde ve kenarlarda kar örtüleri oluşurken, ekipler sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

