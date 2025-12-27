Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgeler yoğun kar yağışı altında

Yol üzerinde ve kenarlarda kar örtüleri oluşurken, ekipler sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Kentin Pınarbaşı, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay ilçelerinde de kar zaman zaman etkisini artırıyor.

Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İnebolu ilçesini il merkezine bağlayan güzergahların yüksek rakımlı noktaları kar yağışı sonrası beyaza büründü.

