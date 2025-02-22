Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Küre Dağları'nın bazı bölümlerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidinde şiddetini artırdı.

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