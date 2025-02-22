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        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor

        Kastamonu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:40
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        Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamaya neden oluyor
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        Kastamonu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentin yüksek yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı özellikle Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçidinde şiddetini artırdı.

        Söz konusu bölgede kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolunda da araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

        Küre Dağları'nın bazı bölümlerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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