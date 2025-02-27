Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapıldı

Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu Kalesi'nin şehir merkezinden yaklaşık 120 metre yüksekte kaya kütlesi üzerinde bulunduğu belirtildi.

Kalenin etrafının büyük bir kısmının müstakil evlerle çevrili olduğu belirtilen açıklamada, "Kalenin bulunduğu ana kaya kütlesi yüzyıllar içinde bozunmalara uğramış, alt kotlarda evleri kaya düşme tehlikesi altında bırakmıştır. 27 Kasım 1943 Tosya-Ladik depremi sonucu kale etrafında düşen kayalar evleri yıkmış, can kayıplarına sebep olmuştur. Kale civarında bazı evler için afete maruz bölge kararı alınsa da herhangi bir ıslah çalışması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 2020'de düşebilecek kayalar ile etki alanları ve önlem projesine başlanıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonra Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP) kütle hareketleri afet türü için kırmızı eylem olarak belirlenen kale civarı kaya düşmesi için ıslah projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje için Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kurullardan proje onayı alınmıştır. Kastamonu Kalesi Kaya Islah Projesi için AFAD tarafından gerekli ödenek 2024 yatırım programına alınmıştır. 6 Ağustos 2024'te iş ihale edilmiş ve kaya ıslahı sonucunda 14 Şubat 2025'te işin geçici kabulü yapılmıştır. Bu kapsamda 6 farklı alanda çelik ağ ile örtüleme, 4 farklı bölgede kaya tutucu bariyer ankraj imalatları gerçekleştirilmiştir. Enerji sönümleyici paneller kurulmadan önce kaya yüzeylerindeki bitki temizliği yapılarak işleme başlanmıştır. Ardından herhangi bir yer ile bağı olmayan kaya blokları temizlenerek tel serim işlemine başlanmıştır. Tepe halat uygulaması ve topuk halat uygulaması ile bulonlar bağlanmış ve işlem tamamlanmıştır. Kastamonu Kalesi ve çevresinde kaya ıslah çalışması ardından bölge kaya düşmelerine karşı güvenli hale getirilmiş bulunmaktadır."