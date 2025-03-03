Cide'de kar temizleme çalışması sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, ekiplerin kar temizleme çalışması sürüyor.

İlçeyi beyaza bürüyen karların erimeye başlaması nedeniyle Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizleyerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca, dere yataklarında ve su kanallarında da temizlik çalışmaları yapılarak olası su taşkınlarının önüne geçilmeye çalışılıyor.