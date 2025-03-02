Kastamonu'nun karla buluşan ahşap evleri havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan tarihi ahşap evler, beyaza büründü.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, tarihi ahşap evlerin yoğun olarak bulunduğu Kayabükü köyünde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgenin ahşap kültürünü yansıtan evler, kar yağışı ile dikkat çekici bir görüntüye kavuştu. Evler dron ile görüntülendi.

Kayabükü köyü muhtarı Ersin Ay, AA muhabirine, doğayla iç içe bir köye sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerimizdeki evlerimizin çoğu ahşap. Yaz ve ilkbaharın yanı sıra kışın kar yağdığında köyümüz güzellik bakımından ön sıralarda gelmektedir. Yazın yüzde 100 doluyor ama kışın gurbet ele gidiyorlar. Bizim evimiz 100 yaşın üstünde. Ondan daha önce yapılan evler var, 200 senelik olanlar var. Evlerin yüzde 80'i ahşap. Evlerimizi elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Kar altında çok güzel görünümleri var."