Kastamonu'da "kar kaplanları" zorlu mesaisini sahura kadar sürdürüyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı dağ yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz mücadele veriyor.

Köy ve mahalleleriyle 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu yaklaşık 120 personel, kar mücadelesini 38 greyder, 24 yükleyici, 18 kar bıçaklı kamyon, 4 tuz serici, 30 loder, 9 dozer, 4 rotatif, 3 treyler ve 1 akaryakıt tankeri olmak üzere 131 araçla yürütüyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği dağ yollarında bazen sahura kadar mücadele veriyor.

Bir an önce yollar açılsın diye mücadele eden "kar kaplanları", çoğu zaman iftarlarını evlerinden uzakta yapıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresinde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Cihan Köseoğlu, AA muhabirine, zorlu bir kar mücadelesi dönemi geçirdiklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladıklarını dile getiren Köseoğlu, "Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Ramazan dolayısıyla insanlar çarşıya pazara gitsin, alışverişini yapabilsin, güzelce ramazanını yapsın diye mesai gözetmeden gece gündüz çalışıyoruz. Kaça kadar sürerse sürsün yolu açıp iftarımızı ondan sonra yapacağız. Ramazanı insanlar en güzel şekilde geçirsin diye bazen sahura kadar çalışmaktayız." dedi.

- "Bu sene kar geç geldi ama çok fazla geldi"

Kar püskürtme aracı operatörü Murat Banat ise yolları açmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sene kar geç geldi ama çok fazla geldi. Gece gündüz köylere hizmet ulaştırmak için uğraşıyoruz. Sahur, iftar gözetmeksizin, ramazan ayında da köylerimize ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünün muhtarı Cengiz Toprak da ekiplerin vatandaşı mağdur etmemek için mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradan Sayın Valimize, Genel Sekreterimize ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz orman bölgesi olduğundan yüksek kar almakta. Burası bu sene 2,5 metre yüksekliğinde bir kar aldı. Bu kar daha sonra oturdu. Şu anda 1 metre 20 santimetre civarında. Özel İdare ekiplerimiz, kar altında kalan yolları açmak için gece gündüz çalışıyor."