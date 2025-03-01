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        Kastamonu'da aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:35
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        Kastamonu'da aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü yol kontrolünde yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında yol kontrolü gerçekleştirdi.

        Durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C'nin olduğu tespit edildi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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