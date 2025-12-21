Milli badmintoncu Özge'nin hedefi Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak

BİLAL KAHYAOĞLU - Milli badmintoncu Özge Bayrak Bağcı, gelecek yıl şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda korta madalya için çıkacak.

Badminton ile 10 yaşında tanışan 33 yaşındaki Özge, 23 yıldır raket sallıyor. Özge'nin kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Akdeniz Oyunları'nda altın ve gümüş madalya ile Avrupa üçüncülükleri de bulunuyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Erkekler ve Kadınlar Takım Badminton Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birincilik kürsüsüne çıkmak isteyen Özge, Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Özge Bayrak Bağcı, AA muhabirine, izcilik ve halk oyunlarının ardından 10 yaşında badmintona başladığını söyledi.

Milli sporcu, 2013 ve 2014 yıllarında Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde ettiğini anlatarak, "2016 Rio Olimpiyatları'na katıldım. Akdeniz Oyunları'nda hem birinciliğim hem ikinciliğim var. Hedeflerim, önümüzdeki Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda ülkemize ilk defa derece getirmek, Avrupa ferdilerde tek bayanlar kategorisinde yeniden derece elde etmek, ardından Akdeniz Oyunları ve tabii ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılabilmek." dedi.

- "Yaptığımız derecelerle alttan gelen sporcuları teşvik ediyoruz"

Badmintonun tanınırlığının her geçen gün arttığına dikkati çeken milli sporcu, "İlk başladığımda, 'Badminton yaptım' dediğimde herkes, 'O nasıl bir spor' diyor ve açıklama gereği duyuyordum ama şu anda, 'Hangi sporu yapıyorsun?' dediklerinde, 'Badminton yapıyorum' dediğimde insanlar bu sporu yaygın şekilde bildiklerini söylüyor. Bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Yaptığımız derecelerle alttan gelen sporcuları teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığını dile getiren Özge, "Beden eğitimi öğretmeni olarak gençlerin bu spora ilgi duyması, yönelmesi beni mutlu ediyor. Umarım badminton branşı daha da güzel yerlere gelir." diye konuştu.