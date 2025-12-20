Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi yapıldı

        Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Demiröz, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu teşkilatlanmasına ilişkin bilgi verdi.

        Demiröz, tarım politikalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, devletin kırsala dönmesi gerektiğini kaydetti.

        Anahtar Parti Kastamonu İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi ise Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, buradaki konuşmasında, Anahtar'ın umudun, bir planın, bir hayalin ve yeniden geri dönüşün sembolü olduğunu dile getirerek, "Türk milleti olarak akla, bilime ve planlamaya yeniden döneceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından yapılan seçime tek aday olarak katılan mevcut il başkanı Onur Göksu, yeniden başkanlığa seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kızakla kaymak isteyenler sezonu açtı
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kızakla kaymak isteyenler sezonu açtı
        Emekli polis, ahşap hat sanatıyla evini adeta müzeye çevirdi
        Emekli polis, ahşap hat sanatıyla evini adeta müzeye çevirdi
        Evlendiği gün gördüğü eşine sevgisi vefatından sonra da bitmedi
        Evlendiği gün gördüğü eşine sevgisi vefatından sonra da bitmedi
        Taşköprü'de asfalt çalışmaları tam gaz
        Taşköprü'de asfalt çalışmaları tam gaz
        Domuz avı sırasında komşusunu öldüren sanığa 3 yıl 4 hapis cezası
        Domuz avı sırasında komşusunu öldüren sanığa 3 yıl 4 hapis cezası
        Taşköprü Belediyesi, 2 milyon liralık hibe desteğiyle yaşlılara evde bakım...
        Taşköprü Belediyesi, 2 milyon liralık hibe desteğiyle yaşlılara evde bakım...