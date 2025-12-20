Evlendiği gün gördüğü eşine sevgisi vefatından sonra da bitmedi

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan 68 yaşındaki Ünal Feyzioğlu, yaklaşık 5 yıl önce vefat eden eşinin kabrini her hafta cuma günü ziyaret edip dua ediyor.

Eşi 2020 yılında yaşamını yitirdikten sonra anılarının geçtiği evden ayrılarak çalıştığı Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü tesislerinde kalmaya başlayan 3 çocuk babası Feyzioğlu, anılarını unutmamak için haftada bir gün eşiyle uzun yıllar yaşadığı eve gidiyor.

Her hafta cuma günü uyandıktan sonra sakal tıraşını olup takım elbisesini giyen Feyzioğlu, ceketinin cebine gül taktıktan sonra bir gülü de eşinin mezarına götürmek üzere yanına alıyor.

1990 model otomobiliyle hayatının geçtiği sokaklardan yavaş yavaş ilerleyerek eşinin kabri başına varan Feyzioğlu, dua ederek eşiyle dertleşiyor.

Ünal Feyzioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 45 yıldır Kastamonu'da spora emek verdiğini söyledi.

Kastamonuspor'da futbola başlayıp farklı takımlarda oynadıktan sonra tekrar bu takıma döndüğünü belirten Feyzioğlu, futbolu bıraktıktan sonra malzemeci olarak çalıştığını, emekliliğinin ardından ise Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübünde malzemecilik yaptığını anlattı.

- Eşini evlendiği gün gördü

İlginç bir evlenme hikayesinin olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Ortaokula giderken futbol kampındaydık. Babam çağırdı, 'Oğlum seni evlendireceğiz' dedi. 'Baba ne evlenmesi, ben daha çocuğum' desem de 'Yok evlendireceğiz' dedi. 'Kızı görmedim bile' dedim. O da 'Oğlum bir gözü kör, eli de çolak' dedi. 'Baba benim gözüm kör, elim de çolak değil, sen bana niye bu kızı alıyorsun?' dedim. Babamın zoruyla 16 yaşımda evlendik. Hanımın yüzüne bakıyorum gözü kör mü falan diye, duvaktan göremiyorum. Hanımın gözü kör değilmiş, bana öyle demişler. Daha önce hiç görmedim, göstermediler."

Eşiyle yaklaşık 50 yıl evli kaldıklarını dile getiren Feyzioğlu, "Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. O zaman Kastamonuspor'da malzemeciydim, Kızılcahamam'da kamptaydık. Hasta olduğunu söyleyince geldim. Testi pozitif çıkınca daha iyi bakarız diye hastaneye yatırdılar. Ağladım yatmasın diye ama yatırdılar. Dokuz gün yüzünü görmedim. Dokuzuncu gün öldü haberi geldi." dedi.