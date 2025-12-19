Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü Belediyesinin "Rıza ve Hürmet Projesi"ne 2 milyon lira hibe verildi

        Taşköprü Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduğu "Rıza ve Hürmet Projesi" (Saygın Hayat) kapsamında 2 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:20
        Taşköprü Belediyesinin "Rıza ve Hürmet Projesi"ne 2 milyon lira hibe verildi
        Taşköprü Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunduğu "Rıza ve Hürmet Projesi" (Saygın Hayat) kapsamında 2 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

        Kastamonu Valiliği toplantı salonunda Vali Meftun Dallı ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından projenin protokolü imzalandı.

        Arslan, projeyle ilçede yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

        Yaşlıların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Arslan, "65 yaş üstü bakıma muhtaç büyüklerimizin evde bakım, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Bakanlığımıza sunduğumuz projemiz olumlu neticelendi. Kökleri gereği yaşlılarına her zaman saygı duyan, vefayı esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

