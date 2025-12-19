Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden kick boksta dünya şampiyonu milli sporcuya ziyaret

        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) yönetim kurulu, Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu ile antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:56
        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden kick boksta dünya şampiyonu milli sporcuya ziyaret
        Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) yönetim kurulu, Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonu Asuman Cığlıoğlu ile antrenörü Emrah Şahanoğlu'nu ziyaret etti.

        KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, ziyarette, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cığlıoğlu'nun elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını söyledi.

        Cığlıoğlu ile antrenörü Şahanoğlu'nu tebrik eden Salur, "Asuman'ın elde ettiği bu başarıyla tüm Kastamonulular olarak büyük sevinç ve gurur yaşadık. Bu tarihi başarı aynı zamanda ilimiz ve gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu başarısı tesadüf değil, büyük bir emeğin sonucudur. Hem milli sporcumuzu hem de değerli antrenörümüzü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

        Şahanoğlu da ziyaretlerinden dolayı KAMPOFF ekibine teşekkür etti.

        Salur, ziyaretin ardından Cığlıoğlu'na plaket verdi.

