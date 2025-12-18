Taşköprü'de sıcak asfalt çalışması başladı

Çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yapılan çalışmaların ilçenin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 kilometrelik bölümü kapsayan çalışmalarla, mahallede ulaşım konforunun artırılması ve yaşam alanlarının daha modern hale getirilmesi hedefleniyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan bisiklet yolu projesinin de güzergahını oluşturacak alanda asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Ethem Mahallesi’nde dere yatağının her iki yakasını kapsayan sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

