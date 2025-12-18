Mevsimin ilk karıyla gelinliğini giyen Deresökü Orman Parkı'nda görsel şölen oluştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Deresökü Orman Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde bulunan Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şeyh Şaban Orman İşletme Şefliği kontrolündeki orman parkı, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Kar yağışıyla beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen parkın içinde bulunan göletin yüzeyi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafede, 1250 metre rakımda yer alan orman parkındaki gölet ve kar manzarası dron ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışının bölgede gerçekleştiğini söyledi.

Göletin çok güzel bir yapısı olduğunu dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Yağışın ardından burası bambaşka bir güzelliğe bürüdü. Çok fazla bilinmese de doğası, farklı yapısıyla görenleri bir kez daha buraya getirmeye teşvik eden bir güzelliği var. Arkamızda Yaralıgöz, onun arkasında Karadeniz. Bir tarafta deniz havası bir tarafta mükemmel bir çam havası. Buraları izlemek insana apayrı bir keyif veriyor."