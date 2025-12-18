Kastamonu'da jandarma ilkokul öğrencilerine eğitim verdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrekani ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Timi ve iz takip köpek unsurunun katılımıyla Yunus Emre İlkokulu'nda eğitim faaliyeti düzenlendi.

Eğitim kapsamında 268 öğrenciye jandarmanın tanıtımı ve deprem farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda iz takip köpek unsuru tarafından gösteri gerçekleştirildi, JAK timi görev alanlarında kullanılan malzemeleri öğrencilere tanıttı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından da öğrencilere Jandarma Çocuk dergisi ile Trafik Jandarması Boyama Kitabı hediye edildi.

Yunus Emre İlkokulu öğretmeni İdris Köse, afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda teorik bilgilerin verildiğini belirterek, bu bilgilerin uygulamalı olarak öğrencilere aktarılması için İlçe Jandarma Komutanlığıyla iletişime geçtiklerini söyledi.

Programın öğrenciler için hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini anlatan Köse, katkı sunan jandarma personeline teşekkür etti.