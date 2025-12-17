Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da traktör ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde odun yüklü traktör ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:00 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:00
        Kastamonu'da traktör ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde odun yüklü traktör ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 37 ABF 802 plakalı odun yüklü traktör ile S.K. yönetimindeki 37 DR 750 plakalı cip, Alama mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktörün tekerinin koptuğu kazada traktör sürücüsü A.Ç. ile traktörde bulunan K.S. ve cip sürücüsü S.K. yaralandı.

        Yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

