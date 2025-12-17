Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

Daha sonra kabinlerdeki kişilere emniyet kemeri takan ekipler, senaryo gereği vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, telesiyej hattında meydana gelebilecek arıza durumunda etkin ve hızlı müdahale kapasitelerinin artırılması için eğitim düzenledi.

