        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:20
        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, telesiyej hattında meydana gelebilecek arıza durumunda etkin ve hızlı müdahale kapasitelerinin artırılması için eğitim düzenledi.

        Eğitim kapsamında yapılan tatbikatta ekipler, kurdukları istasyonla telesiyej üzerindeki kabinlere ulaştı.

        Daha sonra kabinlerdeki kişilere emniyet kemeri takan ekipler, senaryo gereği vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

        Eğitim kapsamında doğada kaybolma olaylarına karşı da çalışma yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

