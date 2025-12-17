Küre'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Hafta kapsamında Küre Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle izlendi.
Yerli malı kullanımının önemi, tutumlu olma bilinci ve üretimin değeri hakkında farkındalık oluşturulurken, çocukların hazırladığı çalışmalar beğeni topladı.
Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.