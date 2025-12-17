Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'dan okul ziyareti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:04
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün de yer aldığı ziyarette Dallı, okul çalışmaları ve faaliyetleri hakkında idarecilerden bilgi aldı.

        Öğretmenlerle sohbet eden Dallı, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

        Dallı, öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmelerini tavsiye ederek "Gençler olarak kendinizi sürekli geliştirir ve iyi yetiştirirseniz, hem kendinize hem ülkemize güzel katkılar verirsiniz diye temenni ediyorum. Hepinize derslerinizde, üniversite sınavlarınızda ve bundan sonraki hayatlarınızda sizlere başarılar diliyor, ailelerinize selamlarımı iletiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

