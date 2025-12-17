Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde 7 ruhsatsız tabanca ve tüfek yakalandı

Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde ruhsatsız olan 7 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir mesken ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 131 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.