        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde 7 ruhsatsız tabanca ve tüfek yakalandı

        Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde ruhsatsız olan 7 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:16 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:20
        Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde 7 ruhsatsız tabanca ve tüfek yakalandı
        Kastamonu'da bir ev ile iş yerinde ruhsatsız olan 7 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir mesken ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 131 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

