Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kaçakçılıkla mücadele" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve 1 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 30 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.