Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı

        Kastamonu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:59
        Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kaçakçılıkla mücadele" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve 1 alkol aroma kiti ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 30 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

