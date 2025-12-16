Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı
Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kaçakçılıkla mücadele" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve 1 alkol aroma kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 30 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
