        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Özel bireyli aileler Taşköprü'de atıkları sanata dönüştürdü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, özel bireyli ailelerin atık malzemelerden hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        Giriş: 16.12.2025 - 18:12 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:12
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, özel bireyli ailelerin atık malzemelerden hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.

        Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "sen de gel" projesi kapsamında hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

        Sergide, özel bireyli aileler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çalışmalarla çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

        Belediye Başkan Vekili Emin Dana, projenin hem çevre bilincinin geliştirilmesine hem de özel bireyli ailelerin sosyal hayata aktif katılımına katkı sunduğunu ifade etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, İlçe Emniyet Müdür Sadettin Öndeş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz, Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ve özel bireyler ile aileleri katıldı.

