        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:13 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:13
        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kentin kuzeyinde yer alan Seydiler, Devrekani, Ağlı ve Küre ilçelerinde etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgede karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri ise yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

        Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

