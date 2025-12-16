Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.
Kentin kuzeyinde yer alan Seydiler, Devrekani, Ağlı ve Küre ilçelerinde etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri ise yolların kayganlaşması nedeniyle sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
