Kastamonu'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Paşalı-Epçeler köyü mevkisinde M.A.M. idaresindeki 37 AF 044 plakalı otomobil ile C.A. yönetimindeki 37 AJ 877 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobildeki M.A.M. ve eşi K.M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Yaralanan M.A.M. ve K.M. ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
