        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:06
        Paşalı-Epçeler köyü mevkisinde M.A.M. idaresindeki 37 AF 044 plakalı otomobil ile C.A. yönetimindeki 37 AJ 877 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobildeki M.A.M. ve eşi K.M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Yaralanan M.A.M. ve K.M. ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

