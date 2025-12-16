Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.T. ve E.G'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada, 5 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, yaklaşık 90 kullanımlık bonzai sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete, 84 gram esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

