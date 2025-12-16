Habertürk
        Kastamonu'da "suça özendiren" 12 hesap engellendi

        Kastamonu'da "suça özendiren" 12 hesap engellendi

        Kastamonu'da "suça özendiren" 12 sosyal medya hesabı engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:37
        Kastamonu'da "suça özendiren" 12 hesap engellendi
        Kastamonu'da "suça özendiren" 12 sosyal medya hesabı engellendi.

        Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "sanal devriye" faaliyeti yürütüldü.

        Bu kapsamda, herkese açık bir şekilde suç içerikli paylaşımlar yaparak silaha ve suça özendirme yoluyla organize suç örgütlerine yeni mensup kazandırmayı amaçladıkları değerlendirilen 12 sosyal medya hesabı tespit edildi.

        Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

