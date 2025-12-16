Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Bozkurt'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:38
        Bozkurt Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmada Kastamonu ilçelerinden gelen öğrenciler okudukları makamlara göre jüri üyeleri Arkın Özkan, Yusuf Yüksel, Gökhan Kutluer, Halil İbrahim Görgün ve Yusuf Tuncay tarafından değerlendirildi.

        Yarışma sonunda Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kadir Tuna Doğru birinci, Seyfiler Zülfikar Vakfı İmam Hatip Okulu'ndan Muhammed Furkan Halife ikinci, Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Yusuf Tamer de üçüncü oldu.

        Program sonunda Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık dereceye giren öğrencilerini ödül ve hediyelerini takdim etti.

        Birinci olan Doğru'nun, Çorum'da düzenlenecek bölge finalinde Kastamonu'yu temsil edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

