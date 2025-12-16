Bozkurt'ta "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi.

Bozkurt Merkez Camisi'nde düzenlenen yarışmada Kastamonu ilçelerinden gelen öğrenciler okudukları makamlara göre jüri üyeleri Arkın Özkan, Yusuf Yüksel, Gökhan Kutluer, Halil İbrahim Görgün ve Yusuf Tuncay tarafından değerlendirildi.

Yarışma sonunda Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kadir Tuna Doğru birinci, Seyfiler Zülfikar Vakfı İmam Hatip Okulu'ndan Muhammed Furkan Halife ikinci, Cide Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Yusuf Tamer de üçüncü oldu.

Program sonunda Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık dereceye giren öğrencilerini ödül ve hediyelerini takdim etti.

Birinci olan Doğru'nun, Çorum'da düzenlenecek bölge finalinde Kastamonu'yu temsil edeceği öğrenildi.