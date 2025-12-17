Kastamonu Köy-Koop Birlik toplantısı düzenlendi

–S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) tarafından, orman üretim ve kesim işlerine ait birim fiyatlara ilişkin toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kastamonu Köy-Koop Birlik Başkanı Sedat Özcan Özdemir, birlik binasında yapılan toplantıda, orman işçiliğinin zor koşullarda yapıldığını belirterek, "Orman işçiliği, maden işçiliğinden sonra en zor işlerden biridir. Yağmurda, çamurda, güneşte ve karda çalışıyoruz." dedi.

Orman köylüsünün yalnızca üretim yapan bir kesim olmadığını vurgulayan Özdemir, "Orman köylüsü aynı zamanda ormanların korunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Olası bir yangında ilk müdahaleyi yapan yine orman köylüsüdür." diye konuştu.

Özdemir, orman köylüsüne destek verilmesini istedi.