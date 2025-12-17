Habertürk
        Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

        Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        17.12.2025 - 17:38
        Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
        Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları dron ile görüntülendi.

        Türkiye'nin önemli doğal güzelliklere sahip yerlerinden biri olan Küre Dağları, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

        Küre Dağları'nın en yüksek noktalarından biri olan Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan orman, güzel manzara oluşturdu.

        Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, dron ile havadan görüntülendi.

