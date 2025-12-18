Hanönü'de Köy-Koop Birlik Toplantısı yapıldı
Hanönü'de, S.S. Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop) tarafından toplantı düzenlendi.
Kastamonu Köy-Koop Birlik Başkanı Sedat Özcan Özdemir, Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıda, orman köylüsünün zor şartlarda çalıştığını söyledi.
Orman köylüsünün kar, yağmur, sıcak ve soğukta çalışmaya devam ettiğini dile getiren Özdemir, orman köylüsünün gelirinde yaşanacak düşüşün onları zor durumda bırakacağını dile getirdi.
