Kastamonu'da özel bireyler "Sen De Gel" projesiyle atlı terapiye katıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Sen De Gel" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler, atlı terapiyle tanıştı.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde yürütülen proje, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 hafta süren projenin kapanışı, 15 özel gereksinimli birey ve ailelerinin Daday ilçesinde bulunan Atlı Terapi Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılmasıyla yapıldı.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, proje kapsamında özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini Daday’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Kaymakamlığımız ve Belediyemizin destekleriyle bu anlamlı projeyi hayata geçirdik. 2026 yılında da iş birliğimizi sürdürerek, özel bireylerimizin toplumsal hayata entegrasyonunu destekleyecek yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise projenin verimli şekilde tamamlandığını ifade ederek, " Sen De Gel' projemizin son aşamasına geldik. Atlı terapi merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların özel bireylerimiz üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu görmek bizleri mutlu etti. Projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.