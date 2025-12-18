Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da özel bireyler "Sen De Gel" projesiyle atlı terapiye katıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Sen De Gel" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler, atlı terapiyle tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da özel bireyler "Sen De Gel" projesiyle atlı terapiye katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirilen "Sen De Gel" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler, atlı terapiyle tanıştı.

        Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde yürütülen proje, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 20 hafta süren projenin kapanışı, 15 özel gereksinimli birey ve ailelerinin Daday ilçesinde bulunan Atlı Terapi Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılmasıyla yapıldı.

        Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, proje kapsamında özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini Daday’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Kaymakamlığımız ve Belediyemizin destekleriyle bu anlamlı projeyi hayata geçirdik. 2026 yılında da iş birliğimizi sürdürerek, özel bireylerimizin toplumsal hayata entegrasyonunu destekleyecek yeni projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise projenin verimli şekilde tamamlandığını ifade ederek, " Sen De Gel' projemizin son aşamasına geldik. Atlı terapi merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların özel bireylerimiz üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu görmek bizleri mutlu etti. Projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Teyfik Yıldırım da proje süresince özel gereksinimli bireyleri atlı terapiyle buluşturduklarını dile getirerek, ailelerin sürece aktif katılım sağladığını, ilerleyen dönemde benzer projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Projeye katılan özel gereksinimli bireyin annesi Selma Yaşar ise atlı terapinin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekerek, "Denge problemi yaşayan kızım atlı terapi sayesinde önemli gelişmeler kaydetti. Çocuklarımız hem eğlendi hem de fayda gördü. Bu tür projelerin devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programda Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, proje sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

        Sunumun ardından özel gereksinimli bireyler, ata bindi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Avrupa şampiyonu milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu:
        Avrupa şampiyonu milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu:
        Kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta, ekipleri seferber etti
        Kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta, ekipleri seferber etti
        Mevsimin ilk karıyla gelinliğini giyen Deresökü Orman Parkı'nda görsel şöle...
        Mevsimin ilk karıyla gelinliğini giyen Deresökü Orman Parkı'nda görsel şöle...
        Kastamonu Üniversitesi'nde Türkçe şenliği düzenlendi
        Kastamonu Üniversitesi'nde Türkçe şenliği düzenlendi
        Taşköprü'ye atlı turizm merkezi kuruluyor
        Taşköprü'ye atlı turizm merkezi kuruluyor
        Kastamonu'da jandarma ilkokul öğrencilerine eğitim verdi
        Kastamonu'da jandarma ilkokul öğrencilerine eğitim verdi